Захист журналістів, права ВПО та відновлення будівель: Зеленський підписав низку законів

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів. Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям", - сказав він.

Також президент підписав закон про захист цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і підтримав спрощення процесу відновлення житла після російських ударів.

"Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів", - зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що також підписав "важливі ратифікаційні закони" та деякі інші акти

Верховна Рада 19 червня на черговому пленарному засіданні прийняла за основу законопроєкт про обов’язкову наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд.

1 липня у Раді запропонували звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги.

8 липня Верховна Рада України прийняла закон №7367 щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових) дій.

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