​​Захопив у заручники працівників і пацієнтів лікарні в Бучі: військовослужбовцю нацгвардії РФ заочно повідомлено про підозру

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Як з’ясували під час слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту й іншій військовій техніці приїхали до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у Бучі.

За наказом підозрюваного окупанти спрямували великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу, щоб залякати працівників і пацієнтів лікарні. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи й виходи до будівлі. Захопивши в заручники присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського голови окупованої Бучі.