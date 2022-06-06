Захопив у заручники працівників і пацієнтів лікарні в Бучі: військовослужбовцю нацгвардії РФ заочно повідомлено про підозру
Військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення – військової частини №6720 військ національної гвардії Росії заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни та підбурюванні до вчинення державної зради
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Як з’ясували під час слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту й іншій військовій техніці приїхали до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у Бучі.
За наказом підозрюваного окупанти спрямували великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу, щоб залякати працівників і пацієнтів лікарні. Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи й виходи до будівлі. Захопивши в заручники присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного зі співробітників обійняти посаду міського голови окупованої Бучі.
- На Чернігівщині прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який вбив чоловіка та ще двох поранив.
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