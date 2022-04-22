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Головна війна з Росією Захоплення Сходу та Півдня України і вихід до Придністров'я - головна мета Путіна на 2022 рік, - Портников
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Захоплення Сходу та Півдня України і вихід до Придністров'я - головна мета Путіна на 2022 рік, - Портников

22 квітня, 2022 п'ятниця
13:54
війна з Росією путлер шойгу

Журналіст та публіцист Віталій Портников вважає, що головною метою Путіна на 2022 рік є захоплення і контроль над Донбасом та Півднем України з встановленням коридору до Криму та Придністров’я

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу “Еспресо”

“Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що РФ планує під час другої фази так званої “спецоперації” встановити повний контроль над Донбасом та Півднем України і забезпечити коридор до Криму та Придністров’я. За словами Міннекаєва, контроль над Півднем України є ще одним виходом до Придністров’я, де спостерігаються факти утисків російськомовного населення. Це говорить про той план РФ, який я намагаюсь пояснити і який досі не зрозумілий багатьом нашим громадянам, в тому числі і нашим співвітчизникам, які займають високі посади. І, якщо вони ці плани не зрозуміють і не зроблять ніяких висновків, то на нас чекає катастрофа, уникнути якої зможемо лише за допомогою ЗСУ. Отже, вихід до Придністров’я - це вже не про Україну, а про іншу країну. Давайте усвідомимо, що головною політичною метою Путіна на 2022 рік є відновлення СРСР в кордонах 1991 року.”, - пояснив Портников

На думку Портникова, ідея Путіна з відновленням СРСР в кордонах 1991 року може відтворюватись у вигляді федеративної держави, або включення колишніх республік Радянського Союзу до складу РФ. Портников вважає, що можливим варіантом теж є приєднання територій Білорусі та України до РФ, а частина Казахстану, Вірменія, Грузія та Азербайджан отримують автономію в складі Росії.

“Про всі плани Путіна ми дізнаємось згодом. Це може бути і відновлення СРСР у кордонах 1991 року у вигляді федеративної держави, а може бути і комбіноване якесь рішення з приєднанням територій України та Білорусі до РФ та автономією Вірменії, Казахстану, Грузії та Азербайджану у складі Росії. Єдине, що всі плани Путіна можуть не враховувати країн Балтії, адже ці країни є членами НАТО. Однак, плани захоплення цих країн в Генерального Штабу МО РФ точно є, оскільки ми вже чули про них неодноразово від російських пропагандистів.”, - додав Портников

Портников наголосив, що плани Путіна по захопленню країн Балтії, нейтральних Швеції та Фінляндії може зруйнувати лише вступ останніх до Альянсу

“Російські пропагандисти неодноразово розповідали про плани захоплення країн Балтії і острова Готланд, який належить нейтральній Швеції. Такі плани можна зруйнувати лише, якщо Швеція швидко вступить до НАТО. Однак, очевидно, що після приєднання всіх територій до РФ, про які мріє Путін, буде спроба відновити сферу впливу колишнього СРСР у Центральній Європі. Саме тому, Москва намагається діяти за допомогою своєї політичної агентури в Угорщині, Словаччині, Болгарії і на Балканах, зокрема в Сербії, Боснії та Герцеговині і Північній Македонії. Тобто, глобальна ідея Путіна полягає відновити СРСР не в кордонах 1991 року, а 1945 року.”. - додав Портников

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