Закінчення війни не стане поверненням до нормальних стосунків з Росією, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть закінчення війни не означатиме, що Альянс повернеться до нормальних стосунків з Росією
Про це він сказав під час промови у Гельсінкі.
Він заявив, що останніми роками Росія порушувала ключові угоди щодо контролю над зброєю, тож навіть закінчення війни не зможе повернути нормальні стосунки з країною-агресоркою.
"Протягом останніх років Росія порушувала ключові угоди з контролю над озброєннями. Це - демонтаж усієї архітектури управління озброєнням. Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних стосунків з Росією. Дороги назад немає", - наголосив Генсек.
Він розповів, що саме Путін відмовився від співпраці та діалогу, і що російський диктатор "порушив фундаментальні принципи глобальної безпеки", нападаючи на сусідні країни та підриваючи демократію у світі.
"Наприкінці холодної війни багато з нас у цій залі вірили, що ми зможемо побудувати кращі відносини з Росією. Я включно. І я все ще вірю, що це було правильно - використати історичний момент, щоб разом з Росією побудувати кращу безпеку в Європі. Але президент Путін вирішив піти від співпраці та діалогу. Він залишив за собою слід невиконаних обіцянок", - сказав Столтенберг.
Генсек також наголосив, що Договір про стратегічні наступальні озброєння, з якого вийшла Росія, був "останнім основним механізмом контролю над озброєнням".
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.37
Купівля 38.37Продаж 39.34
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе