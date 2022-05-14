Заклик про допомогу рідних захисників Маріуполя до Сі Цзіньпіня - це звернення за адресою, - військовий експерт Мусієнко

Про це йдеться в етері Еспресо.



Експерт з військових та правових питань зазначив, що Росія, на тлі західних санкцій багато у чому залежна від Китаю, між країнами серйозні економічні та військові зв'язки.



Олександр Мусієнко зауважив: "Я майже впевнений, що Сі Цзіньпіню подадуть звіт про цю подію і звичайно він буде реагувати. Китай бореться за імідж та вплив у світі, йому важливо лідерство. І звернення до китайського лідера, як ледь не останньої інстанції, до людини, яка може вплинути та врятувати, дає дуже серйозні репутаційні та іміджеві бали Китаю. Тобто Китай впливає на гуманітарну ситуацію, рятує військових, що захищають свою землю, дає їм можливість виїхати – китайський лідер чує людей по світу. Це замах на світове лідерство. До Сі Цзіньпіня звертаються, як до світового лідера, який може повпливати на іншу державу, що веде агресивну війну проти України".



Мусієнко додав, що Китай може знайти аргументи для того, щоб Росія пішла на звільнення захисників.

13 травня Людмила Денісова, уповноважена з прав людини Верховної Ради України, повідомила про 170 тисяч жителів Маріуполя, які залишись у місті та потребують допомоги

14 тавня рідні воїнів-оборонців Маріуполя під час брифінгу звернулися до президента Китаю Сі Цзіньпіня з закликом долучитися до порятунку українських захисників

Також заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що росіяни продовжують масовані бомбардування шпиталю на Азовсталі, потрібна евакуація поранених