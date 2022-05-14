Брифінг рідних захисників Маріуполя транслювався в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні у світі, після всіх перемовин, є ще одна людина, якій президенту Росії Путіну буде важко відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в імʼя блага, в імʼя цінностей, адже стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіня проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - зазначила дружина одного з бійців Наталка Зарицька.

Рідні українських захисників закликали лідера Китаю стати третьою стороною, гарантом безпеки в процесі екстракції наших воїнів.

"Просимо голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня вжити необхідних заходів для забезпечення виконання процедури екстракції (процес виведення особового складу будь-якої армії з ворожого середовища, в район, контрольований дружніми силами, - ред.). Виступити посередником і в якості третьої сторони, гарантом безпеки. Китай має давні, тісні економічні, дипломатичні, політичні та військові звʼязки з РФ, має великий вплив на Росію та безпосередньо на самого Путіна. Просимо Сі Цзіньпіня втрутитися й стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, з Азовсталі. Часу в наших воїнів практично не лишилося. У пеклі наші воїни вже побували, дайте їм шанс ступити на землю й побачити сонце - вони на це заслужили", - наголосив батько оборонця Маріуполя Ставр Вишняк.

На брифінгу також було наголошено, що країною для екстракції може стати Туреччина.

"Я хочу подякувати всім світовим медіа та лідерам, які допомагають нам у розв'язанні питання екстракції та поширенню інформації. Але сьогодні ми звертаємося до Сі Цзіньпіня, який є економічним партнером Путіна, і президент РФ може піти з ним на діалог. Тож сьогодні ми просимо китайського лідера провести цей діалог і за допомогою процедури "extraction" вивести наших бійців до третьої країни, якою може бути Туреччина. Президент Ердоган не проти цієї екстракції", - зауважила дружина воїна Ганна Івлєєва.

Дружина одного з бійців, які перебувають на Азовсталі додала, що Росія вже давно могла знищити завод разом із українськими воїнами.

"Від мого чоловіка надходять повідомлення про те, що Росія могла б за 2 год випустити 500 авіабомб, 40 ракет та зачистити піхотою наших бійців. Але росіяни цього не роблять. Їх обстрілюють з усіх видів зброї, з моря, землі й повітря, використовуючи в тому числі й заборонену зброю. Весь світ може перетворитися на Азовсталь. Нам не страшно померти, нам страшно жити у світі, де руйнуються цінності", - додала Наталка Зарицька.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис жителів потерпають від голоду.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.

Депутат Ярослав Кільдішов повідомив, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії підготувала звернення до МЗС України з проханням врятувати українських захисників, які перебувають на заводі "Азовсталь".

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