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Головна війна з Росією Путіну буде важко відмовити: просимо президента Китаю Сі Цзіньпіня долучитися до порятунку бійців з Азовсталі, - брифінг рідних захисників Маріуполя
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Путіну буде важко відмовити: просимо президента Китаю Сі Цзіньпіня долучитися до порятунку бійців з Азовсталі, - брифінг рідних захисників Маріуполя

14 травня, 2022 субота
14:42
війна з Росією Володимир Путін та Сі Цзіньпін

Рідні воїнів - оборонців Маріуполя, які перебувають на заводі "Азовсталь", під час брифінгу звернулися до президента Китаю Сі Цзіньпіня з закликом долучитися до порятунку українських захисників, адже президенту Росії Володимиру Путіну буде важко відмовити китайському лідеру

Брифінг рідних захисників Маріуполя транслювався в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні у світі, після всіх перемовин, є ще одна людина, якій президенту Росії Путіну буде важко відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати нелегкі рішення в імʼя блага, в імʼя цінностей, адже стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного президента Китаю Сі Цзіньпіня проявити велику любов, велику турботу про світові цінності і велику східну мудрість - долучитися до порятунку захисників Маріуполя", - зазначила дружина одного з бійців Наталка Зарицька.

Рідні українських захисників закликали лідера Китаю стати третьою стороною, гарантом безпеки в процесі екстракції наших воїнів.

"Просимо голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня вжити необхідних заходів для забезпечення виконання процедури екстракції (процес виведення особового складу будь-якої армії з ворожого середовища, в район, контрольований дружніми силами, - ред.). Виступити посередником і в якості третьої сторони, гарантом безпеки. Китай має давні, тісні економічні, дипломатичні, політичні та військові звʼязки з РФ, має великий вплив на Росію та безпосередньо на самого Путіна. Просимо Сі Цзіньпіня втрутитися й стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, з Азовсталі. Часу в наших воїнів практично не лишилося. У пеклі наші воїни вже побували, дайте їм шанс ступити на землю й побачити сонце - вони на це заслужили", - наголосив батько оборонця Маріуполя Ставр Вишняк.

На брифінгу також було наголошено, що країною для екстракції може стати Туреччина.

"Я хочу подякувати всім світовим медіа та лідерам, які допомагають нам у розв'язанні питання екстракції та поширенню інформації. Але сьогодні ми звертаємося до Сі Цзіньпіня, який є економічним партнером Путіна, і президент РФ може піти з ним на діалог. Тож сьогодні ми просимо китайського лідера провести цей діалог і за допомогою процедури "extraction" вивести наших бійців до третьої країни, якою може бути Туреччина. Президент Ердоган не проти цієї екстракції", - зауважила дружина воїна Ганна Івлєєва.

Дружина одного з бійців, які перебувають на Азовсталі додала, що Росія вже давно могла знищити завод разом із українськими воїнами.

"Від мого чоловіка надходять повідомлення про те, що Росія могла б за 2 год випустити 500 авіабомб, 40 ракет та зачистити піхотою наших бійців. Але росіяни цього не роблять. Їх обстрілюють з усіх видів зброї, з моря, землі й повітря, використовуючи в тому числі й заборонену зброю. Весь світ може перетворитися на Азовсталь. Нам не страшно померти, нам страшно жити у світі, де руйнуються цінності", - додала Наталка Зарицька.

  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.
  • Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис жителів потерпають від голоду.
  • Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.
  • Депутат Ярослав Кільдішов повідомив, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії підготувала звернення до МЗС України з проханням врятувати українських захисників, які перебувають на заводі "Азовсталь".

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