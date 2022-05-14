Політик розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні відбулася позачергова, 19-та сесія міської ради в онлайн форматі, на якій Маріупольська міська рада підготувала звернення до Міністерства іноземних справ України щодо підтримки у розв'язанні питання порятунку наших військових з Азовсталі", - зазначив Кільдішов.

Депутат додав, що українських захисників необхідно рятувати, якщо не військовим шляхом, то докладати усіх зусиль на дипломатичному рівні.

"Ми всі розуміємо, що зараз складно розв'язати питання деблокади Маріуполя військовим шляхом, тож треба вживати максимальних зусиль на дипломатичному майданчику. Військові, які знаходяться на Азовсталі - це наші герої, за яких ми боремося всією країною", - зауважив Ярослав Кільдішов.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, станом на 13 травня, Україна зареєструвала 850 воєнних злочинів Росії. Бойченко також нагадав про інші воєнні злочини росіян у Маріуполі - бомбардування пологового будинку, розстріл черги людей, які стояли за водою, знищення продуктових складів, міського автобусного парку тощо.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у тимчасово окупованому Маріуполі майже 170 тис. жителів потерпають від голоду.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина) заявив, що російські війська за допомогою авіації продовжують масовані бомбардування заводу "Азовсталь", де перебуває багато поранених українських захисників.

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