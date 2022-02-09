Заклик владі РФ до деескалації агресії проти України: Польща, Франція та Німеччина ухвалили декларацію
Країни Веймарського трикутника (Польща, Німеччина та Франція) ухвалили Берлінську декларацію, у якій закликали владу Росії до деескалації ситуації навколо кордонів України
Про це повідомив Голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох у Twitter.
Декларацію ухвалили під час зустрічі президентів Польщі і Франції Анджея Дуди й Емманюеля Макрона, а також канцлера ФРН Олафа Шольца 8 лютого у Берліні.
“Лідери закликають Росію до деескалації ситуації на українському кордоні та початку змістовного діалогу щодо безпеки на європейському континенті. Вони підкреслюють, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме значні наслідки та високу ціну”,- йдеться в декларації.
При цьому наголошується, що три країни готові брати участь у дискусіях з питань безпеки.
“Вони продовжуватимуть тісно координувати свою роботу разом із партнерами по ЄС та союзниками по НАТО для забезпечення миру та стабільності в євроатлантичному регіоні”, - йдеться в документі.
Згідно з “двоколійним” підходом НАТО до Росії, лідери погодилися, що Альянсу необхідно підтримувати можливості стримування та оборони і бути готовими за необхідності адаптуватися до погіршення середовища безпеки, у тому числі в рамках посилення передової присутності НАТО.
Президенти трьох країн висловили стурбованість з приводу нарощування РФ військ в Україні та навколо неї і підтвердили свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.
Дуда, Шольц та Макрон у резолюції підтримують Нормандський формат для реалізації Мінських домовленостей і заохочують до подальших дипломатичних зусиль.
"Учасники Веймарського трикутника і надалі співпрацюватимуть з усіма зацікавленими сторонами для гарантування безпеки та стабільності в регіоні, а також територіальної цілісності та суверенітету України”,- наголошується в Берлінській декларації.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться із президентами Франції і Польщі Емманюелем Макроном і Анджеєм Дудою 8 лютого для обговорення ситуації навколо України.
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