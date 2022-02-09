Заклик владі РФ до деескалації агресії проти України: Польща, Франція та Німеччина ухвалили декларацію

Про це повідомив Голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох у Twitter.



Декларацію ухвалили під час зустрічі президентів Польщі і Франції Анджея Дуди й Емманюеля Макрона, а також канцлера ФРН Олафа Шольца 8 лютого у Берліні.



“Лідери закликають Росію до деескалації ситуації на українському кордоні та початку змістовного діалогу щодо безпеки на європейському континенті. Вони підкреслюють, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме значні наслідки та високу ціну”,- йдеться в декларації.



При цьому наголошується, що три країни готові брати участь у дискусіях з питань безпеки.



“Вони продовжуватимуть тісно координувати свою роботу разом із партнерами по ЄС та союзниками по НАТО для забезпечення миру та стабільності в євроатлантичному регіоні”, - йдеться в документі.



Згідно з “двоколійним” підходом НАТО до Росії, лідери погодилися, що Альянсу необхідно підтримувати можливості стримування та оборони і бути готовими за необхідності адаптуватися до погіршення середовища безпеки, у тому числі в рамках посилення передової присутності НАТО.



Президенти трьох країн висловили стурбованість з приводу нарощування РФ військ в Україні та навколо неї і підтвердили свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.



Дуда, Шольц та Макрон у резолюції підтримують Нормандський формат для реалізації Мінських домовленостей і заохочують до подальших дипломатичних зусиль.



"Учасники Веймарського трикутника і надалі співпрацюватимуть з усіма зацікавленими сторонами для гарантування безпеки та стабільності в регіоні, а також територіальної цілісності та суверенітету України”,- наголошується в Берлінській декларації.



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться із президентами Франції і Польщі Емманюелем Макроном і Анджеєм Дудою 8 лютого для обговорення ситуації навколо України.