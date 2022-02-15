"Закликаємо подвоїти зусилля, щоб уникнути загострення конфлікту": Рада Європи закликала до негайної деескалації навколо України
Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії та голова комітету міністрів Ради Європи Луїджі ді Майо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликали до деескалації навколо України
Про це йдеться у спільному зверненні керівництва Ради Європи.
"Ми надзвичайно стурбовані високою напругою навколо України. Ми стривожені перспективою серйозного конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами", - йдеться у повідомленні.
Представники Ради Європи запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, та закликали до деескалації.
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"Ми закликаємо зацікавлені держави-члени подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту. Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до діалогу. Цей діалог має базуватися на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та в Європейській конвенції з прав людини, які всі держави - члени Ради Європи зобов’язані поважати, підтримувати та впроваджувати та поважати їх", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, голова МЗС Італії заявив, що Італія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України та готова допомогти у разі вторгнення Росії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить ознак деескалації РФ на українських кордонах і закликав Москву продемонструвати свою волю до дій.
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