"Закликаємо подвоїти зусилля, щоб уникнути загострення конфлікту": Рада Європи закликала до негайної деескалації навколо України

Про це йдеться у спільному зверненні керівництва Ради Європи.



"Ми надзвичайно стурбовані високою напругою навколо України. Ми стривожені перспективою серйозного конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами", - йдеться у повідомленні.



Представники Ради Європи запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, та закликали до деескалації.



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"Ми закликаємо зацікавлені держави-члени подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту. Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до діалогу. Цей діалог має базуватися на принципах, закріплених у Статуті Ради Європи та в Європейській конвенції з прав людини, які всі держави - члени Ради Європи зобов’язані поважати, підтримувати та впроваджувати та поважати їх", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, голова МЗС Італії заявив, що Італія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України та готова допомогти у разі вторгнення Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить ознак деескалації РФ на українських кордонах і закликав Москву продемонструвати свою волю до дій.

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