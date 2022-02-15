"Єдиний шлях - це досягнення миру через дипломатію": голова МЗС Італії про загострення ситуації навколо України
Італія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України та готова допомогти у разі вторгнення Росії
Про це йшлося під час заяви для преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо.
"Беручи до уваги наші незмінні двосторонні відносини, ми також візьмемо до уваги і будемо намагатися допомогти Україні, тому що ми отримали прохання про допомогу", - сказав Майо.
За словами міністра закордонних справ, Італія готова допомогти Україні в стриманні військової агресії РФ.
"Якщо в цьому буде необхідність я підтверджую готовність Італії брати участь у стриманні військової ситуації разом із нашими партнерами і НАТО", - додав італійський дипломат.
Він впевнений, що єдиний шлях, який він бачить в даній ситуації - це шлях миру.
"Я вірю, що дипломатичним шляхом і завдяки дипломатам ми зможемо мирним шляхом роз`язати ситуацію, що склалася", - підсумував Майо.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією.
- Цьогоріч Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО – багатонаціональних об’єднаних силах високої готовності, здатних забезпечити швидку військову відповідь на кризу, що виникає.
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