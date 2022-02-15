"Єдиний шлях - це досягнення миру через дипломатію": голова МЗС Італії про загострення ситуації навколо України

Про це йшлося під час заяви для преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо.



"Беручи до уваги наші незмінні двосторонні відносини, ми також візьмемо до уваги і будемо намагатися допомогти Україні, тому що ми отримали прохання про допомогу", - сказав Майо.



За словами міністра закордонних справ, Італія готова допомогти Україні в стриманні військової агресії РФ.



"Якщо в цьому буде необхідність я підтверджую готовність Італії брати участь у стриманні військової ситуації разом із нашими партнерами і НАТО", - додав італійський дипломат.



Він впевнений, що єдиний шлях, який він бачить в даній ситуації - це шлях миру.



"Я вірю, що дипломатичним шляхом і завдяки дипломатам ми зможемо мирним шляхом роз`язати ситуацію, що склалася", - підсумував Майо.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією.

Цьогоріч Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО – багатонаціональних об’єднаних силах високої готовності, здатних забезпечити швидку військову відповідь на кризу, що виникає.