"У величезній кількості різних звичаїв ми маємо зберегти себе", - артистка Стебельська про великоднього кролика в українському кошику

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми зараз занадто глобалізовані, щоб щось забороняти, доступ до інформації у всіх є і люди багато їздять, подорожують, дізнаються, є інтернет. У тій величезній кількості інформації й різних звичаїв та традицій ми маємо зберегти себе, у кожного народу, у кожної країни є щось своє. Чесно кажучи, якщо навіть і кролик продається, то обов'язково в магазині має бути пасочка, бо в першу чергу ми повинні й пасочку посвятити та частувати, але можемо і кролика також спробувати або щось інше", - пояснює артистка.

Стебельська наголошує, що саме тому світ багатий, бо різнобарвний та різноманітний у своїх звичаях.

"У цьому розмаїтті традицій є й цікавість певна, коли в якомусь міжнародному середовищі збираються люди й кожен розповідає, як святкують Паску, а що готують, що святять, як це відбувається. У тому наше величезне багатство, що в нас є свої традиції, що ми зуміли їх зберегти, що нас нищили уже століттями. Я ж народилася в Радянському Союзі, як ми ту пасочку святили: вночі тихенько, щоб ніхто не бачив, щоб у цей кошичок все правильно скласти, рушничком вишитим накрити, посвятити. А зранку в школі всіх перепитували, хто з дітей ходив до церкви, а хто не ходив і ті, хто ходили, їх відводили окремо кімнату й цілу інструкцію проводили, що не чемно так робити. Тобто ми прожили дуже багато складних часів, але ми зберегли себе і сьогодні те, що відбувається і ця війна, наша боротьба, наша стійкість говорить тільки про те, що нас не знищили й не знищать ніколи в житті", - пояснює керівниця мистецьких проєктів.

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Співачка розповідає, що українці мають дуже потужне коріння, яке має сильний зв'язок з нашою родиною й традиціями: "Нумо продовжувати цінувати своє, вивчаємо все інше, але своє мусимо знати, передавати наступним поколінням і зараз такий час, коли готуємося до Пасхи, мусимо пам'ятати про те, що їжа, традиції - це головне, але найбільше, що важливо, то в часі свят підтримати всіх наших рідних, всіх наших знайомих, намагатися провідати на цвинтарях наших покійних, бо в такий час якраз вся родина повинна бути ментально, морально разом".