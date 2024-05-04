Проблема не лише у "російському" законі, а й у "російському" уряді, - президентка Грузії Зурабішвілі

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

"Влада намагається зобразити партнерів Грузії агентами революції, оскільки вважає, що вони намагаються їх повалити. Але вони мовчать про Росію, ніби це наш новий друг. Тож "російський" закон - не єдина проблема, проблема - в "російському" уряді, який веде цю країну в Росію", - наголосила вона.

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Зурабішвілі зауважила, що насправді переважна більшість громадян Грузії виступає проти такої політики. Однак, за її словами, керівна партія "Грузинська мрія" вже ухвалила кілька спірних законів, зокрема закон, "який робить Грузію офшорною зоною для російських олігархів, які потрапили під санкції".

"Це вкрай тривожно, і я думаю, що наші європейські партнери повинні вжити правильних заходів щодо того, що тут відбувається. Перш ніж ми пройдемо важкий шлях перед виборами, нам потрібна їхня увага", - підкреслила очільниця країни.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях в столиці Грузії.