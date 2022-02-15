Очільник МЗС Литви назвав "відкритою ескалацією" можливе визнання Росією "Л/ДНР"

Про це він написав у Twitter.



"Заклик Державної Думи Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення з боку Кремля має бути зустрінуте швидкими і рішучими санкціями", - заявив він.

Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

14 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій території.

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

Міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс зазначила, що визнання "Л/ДНР" було б серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України."Визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" було б дуже серйозним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, підриваючи мінські угоди. У такому випадку ми повинні будемо рішуче відреагувати", - написала вона.