Очільник МЗС Литви назвав "відкритою ескалацією" можливе визнання Росією "Л/ДНР"
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією
Про це він написав у Twitter.
"Заклик Державної Думи Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення з боку Кремля має бути зустрінуте швидкими і рішучими санкціями", - заявив він.
Міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс зазначила, що визнання "Л/ДНР" було б серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
"Визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" було б дуже серйозним порушенням міжнародного права, суверенітету і територіальної цілісності України, підриваючи мінські угоди. У такому випадку ми повинні будемо рішуче відреагувати", - написала вона.
- Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки.
- 14 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій території.
- У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
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