У НАТО не бачать ознак деескалації РФ біля кордонів України, але сигнали з боку Москви дають підстави для "обережного оптимізму"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить ознак деескалації РФ на українських кордонах і закликав Москву продемонструвати свою волю до дій
Про це повідомляє Reuters.
"З Москви є сигнали того, що дипломатія має продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму. Але поки що ми не бачимо жодних ознак деескалації на місцях з російського боку", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі.
За його словами, Росія зібрала безпрецедентні з часів холодної війни бойові сили в Україні та навколо неї.
"Зараз все на місці для нової атаки. Але Росія ще має час відступити від межі, припинити готуватися до війни і почати працювати над мирним вирішенням проблеми", - сказав Столтенберг, назвавши нинішню ситуацію "найсерйознішою кризою безпеки, з якою ми стикалися в Європі за десятиліття".
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що хоче бачити докази відведення російських військ від українських кордонів.
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