У НАТО не бачать ознак деескалації РФ біля кордонів України, але сигнали з боку Москви дають підстави для "обережного оптимізму"

Про це повідомляє Reuters.



"З Москви є сигнали того, що дипломатія має продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму. Але поки що ми не бачимо жодних ознак деескалації на місцях з російського боку", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі.



За його словами, Росія зібрала безпрецедентні з часів холодної війни бойові сили в Україні та навколо неї.



"Зараз все на місці для нової атаки. Але Росія ще має час відступити від межі, припинити готуватися до війни і почати працювати над мирним вирішенням проблеми", - сказав Столтенберг, назвавши нинішню ситуацію "найсерйознішою кризою безпеки, з якою ми стикалися в Європі за десятиліття".



Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що хоче бачити докази відведення російських військ від українських кордонів.