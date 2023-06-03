Закликали співпрацювати з окупантами: на Дніпропетровщині та Миколаївщині оголосили підозру 4 громадянам
На Дніпропетровщині та Миколаївщині повідомили про підозру чотирьом місцевим жителям, які поширювали заклики щодо захоплення території України та співпраці з росіянами
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Мешканця Первомайська Миколаївської області звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправданні, визнанні та запереченні збройної агресії РФ проти України та вихваляння її учасників (ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 436 Кримінального кодексу України).
За даними правоохоронців, мешканець Первомайська у соцмережі поширював матеріали із закликами до вчинення умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України.
Він також публікував матеріали про визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини її території.
Фото: Офіс генпрокурора
Ще трьом жителям Дніпропетровської області оголосили про підозру в колабораційній діяльності.
"Проросійськи налаштовані жителі міста Кам’янське у забороненій в Україні соціальній мережі розміщували публікації з підтримкою рішень та дій держави-агресора. В опублікованих дописах вони публічно закликали до співпраці з ворогом та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території держави", - йдеться у повідомлені.
Мешканець Кривого Рогу в соціальній мережі розповсюджував публікації з російських інформаційних ресурсів й схвалював окупацію українських територій.
Під час обшуків у підозрюваних було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.
- Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру місцевій жительці Мелітополя, яка працювала "першою заступницею міністра освіти і науки Запорізької області" в окупантів.
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