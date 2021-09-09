Закон про віртуальні активи корисний, але є нюанси — економіст Кушнірук
Віртуальні активи є, закон врегулює стосунки стосовно них, тому він корисний
Таку позицію висловив Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, в ефірі програми “Про гроші” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Віртуальні активи є. На цьому дехто непогано заробляє. Відповідно, є і ризики — не тільки пов’язані з тим, що хтось не платить податки, а з тим, що це може використовуватись як механізм відмивання брудних коштів. І тому всі ці стосунки, пов’язані з обігом віртуальних активів, визначені законом, і це добре”, — сказав Кушнірук.
Він припустив, що Нацбанк згодом може почати емітувати криптогривню.
“Я би тільки розділяв: те, що називається “криптовалютами” — це віртуальні активи, це не валюта, це не гроші. Вони не виконують функцій грошей Згідно Конституції і законодавству саме Національний банк є єдиним емітентом грошей, які є в обігу”.
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