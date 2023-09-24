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У Франції ліві провели демонстрації проти поліцейського насильства та расизму

24 вересня, 2023 неділя
15:23
Світ Демонстрація проти расизму та жорстокості поліції у Франції ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ – 23 ВЕРЕСНЯ:

Французькі ліві політичні сили провели вуличні акції на знак протесту проти насильства з боку поліції та расизму. У Парижі сталися погроми сутички з поліцейськими

Про це повідомляє французьке радіо RFI.

По всій Франції 23 вересня пройшли демонстрації проти поліцейського насильства а расизму, до проведення яких закликали ліві політичні партії "Непокірна Франція" та "Європа - Екологія - Зелені", а також широкий альянс профспілок та колектив громадянського суспільства.

За даними МВС Франції, у всій країні в демонстраціях взяли участь 31 300 людей, але профспілки заявили, що близько 80 000 осіб приєдналися до протестів у країні. Також було залучено велику кількість поліцейських.

За оцінкою організаторів, на мітингу в Парижі взяли участь 15 тисяч людей, але у МВС говорять про 9 тис. учасників. Люди тримали плакати "Немає справедливості - немає миру", "Стоп державному насильству". У Марселі в акції взяв участь лідер партії "Непокірна Франція" Жан-Люк Меланшон.

Люди протестували проти статті 435-1 Кодексу внутрішньої безпеки Франції 2017 року, яка розширює повноваження поліції і дозволяє стріляти у разі відмови виконувати вимоги.

На паризькій демонстрації відбулися заворушення, повідомив телеканал France24: люди у чорному одязі та в капюшонах розбили вікна відділення банку і закидали різними предметами поліцейську машину, що стояла у заторі. У поліції повідомили, що автомобіль били "залізними ломами", а троє офіцерів отримали легкі поранення.

"Ми бачимо, до чого веде антиполіцейська ненависть", - написав міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін у X (раніше twitter).

З'явилось відео цього моменту, на якому видно, що для вгамування демонстрантів один із поліцейських вийшов з машини з вогнепальною зброєю в руці та направив її на протестувальників, потім опустив і знову сів в машину. Справжність відео виданню 20 minutes підтвердили у поліції.

Позиція Парижу заявила, що лише втручання бригади BRAV-M, яка працює на мітингах та ходах, і яку неодноразово звинувачували у надмірному застосуванні сили, дозволило зупинити нападників і захистити поліцейських, які перебували в атакованій машині. Також там повідомили про трьох постраждалих та трьох затриманих у зв'язку з інцидентом.

Загальнонаціональний протест почався через три місяці після того, як поліцейський застрелив юнака на околицях Парижу під час дорожньої перевірки, коли він відмовився виконувати вимоги офіцера. Тоді це спровокувало заворушення, які тривали тиждень, у Парижі та інших містах.

Також, кілька днів тому інспекція, яка відповідає за розслідування неправомірних дій поліції, опублікувала щорічний звіт про застосування сили офіцерами, який показав, що у 2022 році в результаті дій поліції загинуло 38 людей, у тому числі 22 було застрелено, а 13 з них через відмову підкоритися наказу поліції.

  • Поліція Франції застрелила 17-річного хлопця-араба з паризького передмістя Нантер, який не зупинив автівку на вимогу правоохоронців. Стрілянина викликала серію протестів, активісти підпалювали машини, сміттєві баки, а також запускали феєрверки.
Франція
акції протестів
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