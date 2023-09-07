Законопроєкт про розпуск місцевих рад: радниця голови Асоціації міст назвала авторів провокаторами
Народні депутати із групи "Відновлення України" Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко є провокаторами для того, щоб побачити яка буде реакція суспільства на таку пропозицію
Про це заявила радниця Голови Асоціації міст України, народна депутатка 7 та 8 скликань в етері телеканалу "Еспресо".
"Ті два депутати, які внесли цей законопроєкт, я думаю, що вони є провокаторами для того, щоб побачити яка буде реакція суспільства взагалі на таку думку, пропозицію. Ми знаємо, що ці групи зараз голосують однозначно через те, що їм скажуть, в унісон. Тому, що гарні проєкти мають велику більшість, велику підтримку, а коли мова йде про позбавлення можливостей людей, ці групи допомагають в таких голосуваннях", - повідомила екснардепка.
Вона наголосила, що місцеве самоврядування - це можливість кожного мешканця тієї чи іншої громади прямо, легко, близько до себе впливати на ту владу, з якою ти працюєш і маєш відносини. У громадян намагаються забрати можливість впливати на владу ближче, мати комунікацію з владою.
"Хто може з того чи іншого села, і навіть з будь-якого міста по території всієї України звернутися до міністра, запитати міністра, чи сказати щось міністру. А мера, депутата місцевої ради можна побачити щодня", - каже Продан.
Вона додала, що місцеве самоврядування з перших днів повномасштабного вторгнення риє окопи, забезпечує техніку, все що потрібно ЗСУ.
"Сьогодні військові, коли почули, що це ПДФО військове в них хочуть забрати... Бо це в них забирають, не в місцевої влади, це забирають у військових. Тому, що, військові будуть позбавлені можливості короткого доступу до грошей та техніки. Коли вони звертаються в штаб ЗСУ, вони чекають місяцями. Коли вони звертаються в громаду, де вони дислокуються, вони отримують те чи інше необхідне за тиждень, дні. А це для ЗСУ збереження життів", - зазначає радниця голови Асоціації міст України.
За її словами, мова йде з одного боку про гроші, а з іншого боку про ЗСУ, про можливості України надалі захищати себе і звільняти свої території.
- Зауважимо, цей законопроєкт розкритикувала Асоціація міст України. Голова профільного підкомітету Віталій Безгін наголосив, що рекомендуватиме відхилити даний проєкт закону.
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Членкиня Комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування Аліна Загоруйко наголосила, що така ініціатива виглядає як наступ на місцеве самоврядування. Такий підхід не має нічого спільного з демократією, яку ми захищаємо і про яку постійно кажуть наші західні партнери.
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