Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли в сенат США

Про це повідомив Голос Америки.

Законопроєкт, згідно з яким Росія буде визнана державою-спонсором тероризму, сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем представили на розгляд верхньої палати Конгресу. Якщо його ухвалять, то проти Росії можна буде подавати позови до судів США за дії в Україні.

"Потреба в цьому кроці на сьогодні є більш гострою, ніж будь-коли раніше", - заявив на прес-конференції сенатор-демократ Річард Блюменталь. Ще один автор законопроєкту республіканець Ліндсі Грем зазначив, що "нове юридичне визначення надішле потужний сигнал підтримки Києву, а також союзникам США і, водночас накладе на Росію суворі покарання та посилення санкцій".

Обидва сенатори наполягають на визнанні Росії державою-спонсором тероризму після відвідин Києва в липні.

Нагадаємо, раніше Грем і Брюменталь закликали адміністрацію президента Джо Байдена внести РФ до списку країн-спонсорів тероризму

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