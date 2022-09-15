Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли в сенат США
Авторами виступили сенатори від обох партій.
Про це повідомив Голос Америки.
Законопроєкт, згідно з яким Росія буде визнана державою-спонсором тероризму, сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем представили на розгляд верхньої палати Конгресу. Якщо його ухвалять, то проти Росії можна буде подавати позови до судів США за дії в Україні.
"Потреба в цьому кроці на сьогодні є більш гострою, ніж будь-коли раніше", - заявив на прес-конференції сенатор-демократ Річард Блюменталь. Ще один автор законопроєкту республіканець Ліндсі Грем зазначив, що "нове юридичне визначення надішле потужний сигнал підтримки Києву, а також союзникам США і, водночас накладе на Росію суворі покарання та посилення санкцій".
Обидва сенатори наполягають на визнанні Росії державою-спонсором тероризму після відвідин Києва в липні.
- Нагадаємо, раніше Грем і Брюменталь закликали адміністрацію президента Джо Байдена внести РФ до списку країн-спонсорів тероризму
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