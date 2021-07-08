Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу не стосується підвищення податків, - Гетманцев

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Зараз ми прибираємо неправомірні пільги, які з’явилися за минулих влад, коли кожен олігарх пролобіював для своїх бізнесів вигідні умови оподаткування - у сільському господарстві, в енергетиці, в надрокористуванні. Це до питання, чому законопроєкт №5600 входить в антиолігархічний пакет", - сказав парламентар.

Нардеп заперечив, що цей проєкт забирає тютюновий акциз із бюджетів громад.

"Це ще один міф. Ніхто навіть не обговорює таку можливість. Йдеться лише про переведення адміністрування акцизу (тобто збору цього податку) з місцевого рівня (тобто з роздрібної мережі) на загальнодержавний (на рівень виробників)", - пояснив глава комітету.

За його словами, це покращить платіжну дисципліну та дасть до бюджету плюс 2-3 млрд гривень щороку.

"Гроші не тільки залишаться у громадах, їх стане більше", - запевнив нардеп.

Гетманцев наголосив, що деякі норми законопроєкту підлягають доопрацюванню і він планує подавати низку правок до другого читання.

Нагадаємо, що народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.