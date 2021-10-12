Законопроєкт щодо подвійного громадянства незабаром передадуть до Ради, - Єнін
Законопроєкт про подвійне громадянство для жителів України незабаром подадуть на розгляд парламенту
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь в процесах на території нашої держави. У найближчий час ми вийдемо з відповідним законопроєктом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України. Тут важливо знайти правильний баланс – розширити участь наших співвітчизників, які, на мою думку, не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС чи НАТО. Так само вони могли б набути українське громадянство", – сказав Єнін.
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За його словами, закон може з’явитися менш ніж через рік.
- Нагадаємо, у жовтні 2019 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства.
- 6 вересня 2020 року Кулеба заявив, що МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство.
- Кулеба вважає реальними шанси на ухвалення закону, який регулюватиме ситуацію з подвійним громадянством в Україні.
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