Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Закупівлі для відбудови України за кошти міжнародних організацій зможуть проходити в Prozorro, - Мінекономіки

Закупівлі для відбудови України за кошти міжнародних організацій зможуть проходити в Prozorro, - Мінекономіки

1 серпня, 2023 вiвторок
12:15
Економіка Prozorro

Нова процедура закупівель за кошти міжнародних організацій дозволить поєднати прозорість системи Prozorro з гнучкістю правил донорів. Це сприятиме залученню українського бізнесу та розвитку місцевої економіки

Про це інформує Міністерство економіки України.

Тепер система Prozorro дозволить проводити закупівлі коштом міжнародних організацій, які фінансують проєкти в рамках відбудови України.

"На 7 рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, адже тепер її можна буде широко використовувати й для закупівель за кошти міжнародних донорів. І це відіграватиме важливу роль при відновленні України. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку", - заявила заступниці міністра економіки Надія Бігун.

Повідомляється, що нова процедура збереже основний принцип української електронної системи "всі бачать все" та надасть можливість адаптувати закупівлі до специфічних умов донорських програм.

Нову процедуру Prozorro представлять головним міжнародним донорам.

"Найбільшим досягненням стало те, що спільнота людей, які фахово моніторять Prozorro, тільки зростає, і їхній вплив на те, що і як купує держава, також", - прокоментував директор Prozorro Микола Ткаченко.

Читайте також: Наслідки скасування аукціону в Prozorro набирають обертів, - Даценко  

У грудні 2022 року Світовий банк дав рекомендації щодо адаптації системи під правила World Bank для закупівель на потреби відбудови, які були втілені в новій процедурі.

Також Prozorro надала можливість налаштовувати правила донорської процедури за принципом конструктора для інших міжнародних організацій. Таким чином, закупівельна організація може задати правила процедури згідно з вимогами будь-якого донора, наприклад: з або без очікуваної вартості, аукціону, з можливістю приймати пропозиції у різних валютах та вибирати переможця не тільки за ціною, а й за іншими критеріями.

За 7 років роботи системи Prozorro в ній відбулося майже 2 мільйони конкурентних торгів, в яких взяли участь 150 тисяч підприємств. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення використання Prozorro тимчасово стало необов’язковим, наразі близько 70% від усіх коштів на закупівлі спрямовується саме на конкурентні торги в електронній системі. Зокрема недавно уряд затвердив зміни до постанови №1275, які зобов’язують проводити всі незбройні оборонні закупівлі в системі.

  • 3 січня стало відомо, що уряд тимчасово скасував аукціони на Prozorro через спричинені обстрілами відключення електрики.
  • Тимчасове скасування аукціонів на Prozorro в умовах війни дозволяє створити вищу конкуренцію й не суперечить вимогам міжнародних фінансових інституцій.
  • Партія "Європейська Солідарність" закликала повернути відкриті конкурентні тендери через систему Prozorro, які визначають об’єктивну ціну товарів і послуг.
  • У системі Prozorro з 23 квітня відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі. 
Новини
Світ
Україна
ProZorro
відбудова України
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
31 липня, 2023 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.56
  • EUR
    Купівля 40.81
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
12:53
Аун Сан Су Чжі
Військова хунта частково помилувала екслідерку М'янми
12:51
супутниковий знімок кримського мосту
Пошкодження Кримського мосту відзняли з супутника: фото Американського інституту підприємництва
12:47
NASA втрачає зв’язок із «Вояджером-2»
NASA втратило зв'язок з Voyager 2. У чому причина
12:36
Учасники Social Camp Odesa
Перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa зібрав більше 500 людей
12:35
телевізор телебачення
В Україні створять словник "небажаної" лексики та критерії інформації, неприпустимої до поширення в медіа - Герасим'юк
12:11
Українські сапери знешкодили понад 416 тис. боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення
12:10
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: загинув лікар, поранено медсестру
12:05
Угорщина
США посилили умови безвізового режиму для Угорщини
12:05
Олексій Резніков
Резнікова можуть зняти з поста міністра оборони й призначити послом у Великій Британії, - Гончаренко
12:01
OPINION
Борислав Береза
Не Арістовим єдиним...
11:49
ChatGPT
В Україні став доступний ChatGPT для Android
11:39
СБУ затримала співробітника ТЦК на Полтавщині
СБУ затримала співробітника ТЦК на Полтавщині: підозрює у допомозі чоловікам ухилятись від мобілізації за $6 тисяч
11:32
Огляд
міжнародний огляд
План України на випадок, якщо Росія вб'є Зеленського, удар по рідному місту президента і поставки зерна через Хорватію. Акценти світових ЗМІ 1 серпня
11:25
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтоне
Очільниця МЗС Фінляндії про вікно можливостей для України: РФ може закінчити війну, вивівши всі війська, у будь-який час
11:22
на фото: судно
Три іноземні судна зайшли в український порт під наглядом літаків НАТО, - Forbes
11:09
На фото: модернізована лікарня в Горішніх плавнях
В Горішніх Плавнях реконструювали за європейськими стандартами хірургічне відділення міської лікарні
10:58
зв’язок мозку мишей
Активний та різноманітний спосіб життя мишей збагачує їхню мозкову активність
10:52
ракета Storm Shadow
Storm Shadow важко перехопити звичайною ППО, але не варто виключати, що Росія може їх збивати, - Ігнат
10:36
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла до понад 80
10:35
окупанти
РФ має проблеми із забезпеченням флангів і брак резервів на півдні України, - британська розвідка
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 серпня: вартість долара та євро в обмінниках
10:14
Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби
Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби
10:04
OPINION
Сергій Фурса
Норам дрони не страшні
10:03
Ексклюзив
Москва атака безпілотників
Ефект від влучання БПЛА по Москві розхитує бажання російського суспільства підтримувати політику Путіна, - Згурець
09:57
Місяць
У серпні жителі Землі зможуть побачити унікальне явище подвійного супермісяця
09:50
Росія атакувала Харків дронами
За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені
09:36
Володимир Зеленський
Наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті: Зеленський провів нараду з військовими та силовиками
09:33
Володимир Зеленський, саміт НАТО, Вільнюс
В України є план у разі загибелі Зеленського: Politico назвало головні деталі
09:15
Ексклюзив
Карта. Запоріжжя. Старомайорське. Старомлинівка. 28\07\23
ЗСУ просуваються в районі Великої Новосілки, - боєць Войтко
09:13
паспорт рф
Окупанти змушують ставати на облік у військкоматі чоловіків, які отримали паспорт РФ на Новопсковщині Луганської області
08:35
Росія
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту
08:35
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
Ворог намагається компенсувати невдачі на передовій обстрілами по Авдіївці й позиціям ЗСУ, - начальник МВА Барабаш
08:26
прикордонник
Російська ДРГ безуспішно намагалась проникнути на Чернігівщину
08:16
Інфографіка
Втрати окупантів
Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Оновлено
Харків безпілотник шахеди
Росія атакувала Харків дронами: прильоти у гуртожиток та центр міста, є постраждалий
08:06
OPINION
Михайло Басараб
Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі
07:48
США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
07:09
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
07:09
Гроші
Зміни у призначенні виплат для ВПО: із 1 серпня деякі особи перестануть отримувати гроші від держави
06:55
Apple
Головний постачальник Apple надасть $500 млн для будівництва заводів комплектуючих в Індії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV