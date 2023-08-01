Про це інформує Міністерство економіки України.

Тепер система Prozorro дозволить проводити закупівлі коштом міжнародних організацій, які фінансують проєкти в рамках відбудови України.

"На 7 рік своєї роботи система Prozorro виходить на новий рівень, адже тепер її можна буде широко використовувати й для закупівель за кошти міжнародних донорів. І це відіграватиме важливу роль при відновленні України. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку", - заявила заступниці міністра економіки Надія Бігун.

Повідомляється, що нова процедура збереже основний принцип української електронної системи "всі бачать все" та надасть можливість адаптувати закупівлі до специфічних умов донорських програм.

Нову процедуру Prozorro представлять головним міжнародним донорам.

"Найбільшим досягненням стало те, що спільнота людей, які фахово моніторять Prozorro, тільки зростає, і їхній вплив на те, що і як купує держава, також", - прокоментував директор Prozorro Микола Ткаченко.

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У грудні 2022 року Світовий банк дав рекомендації щодо адаптації системи під правила World Bank для закупівель на потреби відбудови, які були втілені в новій процедурі.

Також Prozorro надала можливість налаштовувати правила донорської процедури за принципом конструктора для інших міжнародних організацій. Таким чином, закупівельна організація може задати правила процедури згідно з вимогами будь-якого донора, наприклад: з або без очікуваної вартості, аукціону, з можливістю приймати пропозиції у різних валютах та вибирати переможця не тільки за ціною, а й за іншими критеріями.

За 7 років роботи системи Prozorro в ній відбулося майже 2 мільйони конкурентних торгів, в яких взяли участь 150 тисяч підприємств. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення використання Prozorro тимчасово стало необов’язковим, наразі близько 70% від усіх коштів на закупівлі спрямовується саме на конкурентні торги в електронній системі. Зокрема недавно уряд затвердив зміни до постанови №1275, які зобов’язують проводити всі незбройні оборонні закупівлі в системі.