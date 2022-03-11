Закупівлі зброї, бронежилетів для бійців та дипломатичний фронт: Петро Порошенко розповів, чим займається з початку російського вторгнення

"На сьогоднішній день у мене, як і у всіх українців, немає вихідних, немає свят. Ми зараз знаходимося на території 206-го батальйону територіальної оборони. За моєю спиною стоїть те, що виготовлено підприємствами Києва за нашої участі. Це переобладнані кулеметні броньовані пікапи для швидкого реагування на блокпостах, для захисту. Тут стоїть потужний кулемет ПКМ, тут стоїть броньований захист кулеметника. І ми будемо намагатися зробити все для того, щоб забезпечити українських військових", – пояснює Порошенко.

"Зараз переді мною є пластина. Це бронепластина, яких сьогодні закуплено вже 1100 штук, і завтра це вже будуть бронежилети для Збройних сил України. Всього мною лише за остання п`ять днів закуплено більше 2,5 тисяч комплектів для виготовлення бронежилетів. І я думаю, що протягом тижня вони вже надійдуть у підрозділи територіальної оборони Києва і у Збройні сили України. Тому що ми маємо захистити українських військових в бою", – зазначає Порошенко.

"Додатково робиться величезна кількість гуманітарних проектів. Передані кулемети, ведеться велика робота щодо закупівлі шоломів. Ми закупили десятки і десятки тепловізорів, сотні радіостанцій. І все це сьогодні забезпечує ефективну взаємодію. Витрачено лише з благодійних фондів більше 2 мільйонів доларів за ці 16 днів", – повідомив п’ятий Президент.

"Величезні зусилля докладаються нами і на дипломатичному фронті. Щоденно ми ведемо ефективні переговори для об’єднання світу навколо України. І з парламентами світу, і з лідерами урядів, і з главами держав", – наголошує Порошенко.

"Величезна робота ведеться зі ЗМІ, ми тримаємо стрій кожного дня. Ми демонструємо єдність країни і ми розраховуємо на єдність світу. Ми ведемо переговори і про постачання літаків в Україну, і про постачання протитанкових зенітних комплексів в Україну. Мова йде про поставку в Україну боєприпасів, про надання нам ефективних засобів ведення війни – включно з системами радіозахисту", – говорить Петро Порошенко.

"Сьогодні кожен день визначає майбутнє України. Ми не здамося, ми ніколи не дамо ворогу жодного шансу і ми переможемо", – переконаний п’ятий президент.