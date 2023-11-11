Усю першу половину цього року я почувався наче всередині 1944-го - навколо лютий п**д*ць, але світло в кінці тунелю видно неозброєним оком. В останні ж місяці живу неначе в середині 1940-го - навколо уже п**д*ць, і щомиті стає тільки гірше.

Автократії згуртувалися і наступають. Росія досі не впала, тишком-нишком капіталісти на Заході і Сході продають їй мотузки, на яких вона їх вішатиме.

У демократіях при владі популісти та боягузи. В будинку шерифа — пожежа, але частина домочадців не дає її загасити. Сам шериф курить безглуздий, шкідливий і злочинний "план керування ескалацією". Населення вражено вірусами лівацтва та побутового ідіотизму. Західні виші давно стали ху*сосними станціями.

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У нас верхівка думає про збереження влади, а не про перемогу (якось воно буде, всі нам винні). Силовики пресують захисників. Бюджет грабують нагорі схемами, а внизу овочерізками. Вата підняла голову і готується до виборів.

Єврейські погроми — в Росії, але нацистів досі шукають у нас, ко-ко-ко, Бандера, ко-ко-ко, Шухевич.

Зима близько.

Залишилася віра в диво. Тому влітку 2024 просто має статися перелам, інакше самі ми ще 4 роки не протягнемо.

Але Боженька нас любить, тому все буде добре, але не прямо зараз.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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