Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний привітав побратимів і посестер з Різдвом Христовим
Вітальне слово розміщено ввечері 24 грудня 2023 року на ТГ-каналі генерала.
"Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - зазначив Залужний.
Окремо він просить віддати шану полеглим воїнам.
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"Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", - наголосив Валерій Залужний.
"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
- Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, повна демобілізація стане можливою лише після завершення повномасштабної війни з РФ, а доти може йтися тільки про те щоб мобілізована людина "перепочила або була частково звільнена".
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