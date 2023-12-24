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Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"

24 грудня, 2023 неділя
19:58
Новини Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний привітав побратимів і посестер з Різдвом Христовим

Вітальне слово розміщено ввечері 24 грудня 2023 року на ТГ-каналі генерала.

"Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - зазначив Залужний.

Окремо він просить віддати шану полеглим воїнам.

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"Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", - наголосив Валерій Залужний.

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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