Залужний на Різдво просить вшанувати "тих, кого зараз немає з нами поруч"

Вітальне слово розміщено ввечері 24 грудня 2023 року на ТГ-каналі генерала.

"Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - зазначив Залужний.

Окремо він просить віддати шану полеглим воїнам.

Читайте також: Довгі вагання США і Європи окриляють Путіна на нові перемоги, - Фейгін

"Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу", - наголосив Валерій Залужний.

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.