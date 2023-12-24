Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров

З такою заявою міністр оборони України Рустем Умєров виступив у інтерв'ю Суспільному, повна версія якого вийшла сьогодні, 24 грудня 2023 року.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна", - передусім зазначив міністр, відповідаючи на запитання щодо перспектив демобілізації.

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"Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - пояснив Умєров.

Проблема демобілізації

Останнім часом у великих містах України щосуботи збираються на мирні акції родички мобілізованих воїнів - матері, дружини, доньки, сестри, що звертаються до влади з вимогою скасувати безстроковість військової служби мобілізованих під час воєнного стану. Вони пропонують обмежити її терміном тривалістю 18 місяців.

Також родички мобілізованих наголошують, що служити в лавах Сил оборони мають не лише їхні близькі, а якомога ширше коло українських чоловіків.