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Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров

24 грудня, 2023 неділя
15:39
Війна з Росією Війна. Руки солдата

Повна демобілізація стане можливою лише після завершення повномасштабної війни з РФ, а доти може йтися тільки про те щоб мобілізована людина "перепочила або була частково звільнена"

З такою заявою міністр оборони України Рустем Умєров виступив у інтерв'ю Суспільному, повна версія якого вийшла сьогодні, 24 грудня 2023 року.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна", - передусім зазначив міністр, відповідаючи на запитання щодо перспектив демобілізації.

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"Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - пояснив Умєров.

Проблема демобілізації

Останнім часом у великих містах України щосуботи збираються на мирні акції родички мобілізованих воїнів - матері, дружини, доньки, сестри, що звертаються до влади з вимогою скасувати безстроковість військової служби мобілізованих під час воєнного стану. Вони пропонують обмежити її терміном тривалістю 18 місяців.

Також родички мобілізованих наголошують, що служити в лавах Сил оборони мають не лише їхні близькі, а якомога ширше коло українських чоловіків.

Міністерство оборони
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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