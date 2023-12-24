Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
Повна демобілізація стане можливою лише після завершення повномасштабної війни з РФ, а доти може йтися тільки про те щоб мобілізована людина "перепочила або була частково звільнена"
З такою заявою міністр оборони України Рустем Умєров виступив у інтерв'ю Суспільному, повна версія якого вийшла сьогодні, 24 грудня 2023 року.
"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна", - передусім зазначив міністр, відповідаючи на запитання щодо перспектив демобілізації.
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"Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - пояснив Умєров.
Проблема демобілізації
Останнім часом у великих містах України щосуботи збираються на мирні акції родички мобілізованих воїнів - матері, дружини, доньки, сестри, що звертаються до влади з вимогою скасувати безстроковість військової служби мобілізованих під час воєнного стану. Вони пропонують обмежити її терміном тривалістю 18 місяців.
Також родички мобілізованих наголошують, що служити в лавах Сил оборони мають не лише їхні близькі, а якомога ширше коло українських чоловіків.
- Нагадаємо, Міноборони України готує закон про мобілізацію, що регулюватиме новий набір захисників до Сил оборони України.
- Згідно з даними народного депутата України, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року.
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