Залужний обговорив з генералом Міллі взяття на озброєння ЗСУ нової техніки від партнерів
Головнокомандувачі обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння
Про це йдеться в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ.
"Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі, Головою об’єднаного комітету начальників штабів США. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння", - зазначено у повідомленні.
Залужний сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство і зазначив, що усі налаштовані тільки на перемогу.
- Нагадаємо, 17 січня Залужний у Польщі вперше зустрівся зі своїм американським колегою генералом Міллі.
- Як зазначив політолог Андрій Піонтковський головнокомандувачі обговорювали план наступу України та потреби ЗСУ.
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