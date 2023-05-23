Про це він повідомив у телеграмі.

Ключовою темою обговорення була необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.

"Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад", - повідомляє Залужний.