Залужний обговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі надання Україні літаків F-16 і боєприпасів
Валерій Залужний у вівторок, 23 травня, провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО генералом Крістофером Каволі
Про це він повідомив у телеграмі.
Ключовою темою обговорення була необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.
"Обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад", - повідомляє Залужний.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав журналістам, що домовленість про підготовку українських пілотів "дає можливість також пізніше ухвалити рішення щодо постачання" F-16, яке держави-учасники "коаліції винищувачів" мають прийняти окремо.
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