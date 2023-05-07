Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.

"Зараз Прилєпін є таким певним символом і, звичайно, це не військова ціль. Як людина, яка мала суттєвий влив на російське суспільство, так зване Z-середовище це стало суттєвим ударом по системі російської пропаганди і це буде корисним врешті-решт для України з точки зору майбутньої перемоги", - вважає він.

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