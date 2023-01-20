Заміна Мудрику: "Арсенал" купив футболіста, який у 4 рази дешевший за українця
Півзахисник англійського "Брайтона" Леандро Троссард став гравцем лондонського "Арсеналу"
Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".
Transfermarkt зазначає, що Леандро Троссард перейшов в "Арсенал" за 24 млн євро. Вінгер підписав контракт на 4,5 роки, заробітна плата - не відома.
До "Брайтона" 28-річний Троссард грав за бельгійські "Генк", "Вестерло", "Левен" та "Ломмель".
Провів 24 матчі за збірну Бельгії з футболу.
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом. На українця до останнього претендував "Арсенал".
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