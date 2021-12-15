Замінять військкомати: Кабмін регламентував роботу нових служб
Уряд ухвалив рішення про заміну військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Відповідну постанову затвердили на засіданні Кабміну.
Уряд затвердив постанову та вніс зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.
Згідно з постановою, назву військових комісаріатів змінять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а посади військових комісарів - на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Крім того, внесли пропозицію уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича щодо уточнення порядку приписки до призовних дільниць осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.
Також постанова передбачає вдосконалення взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами з питань обліково-призовної роботи.
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