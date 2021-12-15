Замінять військкомати: Кабмін регламентував роботу нових служб

Відповідну постанову затвердили на засіданні Кабміну.



Уряд затвердив постанову та вніс зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.



Згідно з постановою, назву військових комісаріатів змінять на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а посади військових комісарів - на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



Крім того, внесли пропозицію уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича щодо уточнення порядку приписки до призовних дільниць осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування.



Також постанова передбачає вдосконалення взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами з питань обліково-призовної роботи.

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