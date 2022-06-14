Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Замирення України з Росією неможливо, адже для усього блоку НАТО, для Заходу це означатиме поразку. Навіть не поразку України, а те, що Захід погодився на умови Російської Федерації - зламався під тиском. Колективний Захід цього намагається уникнути. Навіть президент США Джо Байден про це говорив - не можна, щоб Росія перемогла", - зазначив Воля.

Політолог додав, що країни Заходу не примушуватимуть Україну до миру з Російською Федерацією.

"Поки що Італія не продемонструвала кроків, які б свідчили, що ця держава вимагає негайного припинення війни й перемовин. Якісь заяви, якась інформація є. Але гадаю, нас ніхто до миру не примушуватиме. Адже це означатиме поразку Заходу. Ніхто більше не рахуватиметься із західним реноме, із Заходом - як із центром сили, бастіоном демократії. Світовий порядок Росією зруйнований. У Заходу немає інших варіантів, окрім підтримки України", - зауважив Володимир Воля.

Журналіст Віталій Портников вважає, що війна Росії проти України буде довгою, адже з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним можна буде домовитися лише на російсько-польському кордоні.

14 червня стало відомо, що прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Кремль не виявляє бажання до перемовин, але США продовжать підтримувати сильні позиції України, щоб вона була готова до переговорного процесу.

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