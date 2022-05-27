Замість того, щоб стерти незалежність України, Путін її зміцнив, - держсекретар США Блінкен

Про це Блінкен сказав під час виступу в університеті імені Джорджа Вашингтона.

"І хоча війна ще не закінчена, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб стерти незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об’єднав його. Замість того, щоб стверджувати силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об’єднав країни для його захисту", - наголосив він.

За словами держсекретаря, президент Росії становить явну загрозу.

"Нападаючи на Україну три місяці тому, він також атакував принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, щоб захистити всі країни від завоювання чи примусу. Тому так багато країн об’єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній прямий замах на фундамент свого власного миру та безпеки", - додав Блінкен.

Нагадаємо, США готується надати Україні ракетні системи великої дальності. Україна раніше просила США та союзників про надання РСЗВ (ракетні системи залпового вогню) великої дальності. Таке озброєння може запускати ракети на сотні кілометрів, і може перевернути хід війни.

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