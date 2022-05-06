Замість західного світу — азійський: тепер РФ продає нафту на азійському ринку та демпінгує, – ексдержуповноважена антимонопольного комітету
Агія Загребельська зауважила, що раніше на азійському ринку за продажами нафти передумали арабські країни – країни Близького Сходу та Перської затоки
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Зараз ми бачимо, що РФ не просто вийшла на азійський ринок, а й починає там демпінгувати, що також не усім особливо подобається", – сказала Загребельська.
Експерта наголосила, де-факто ембарго на російські нафтопродукти почало діяти.
"Ми вже бачимо, що російська нафта вже коштує 70 доларів, в той час, як нафта інших країн коштує понад 100 доларів. Це значні знижки на російську нафту через її токсичність – ніхто не хоче її купувати. З кожним днем Росія все менше та менше починає заробляти на нафті", – сказала Загребельська.
Також вона додала, що раніше Росія продавала свою нафту на західний ринок, сьогодні вона не має змоги у великих обсягах цього робити.
"Наприклад, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг споживання російської нафти в Німеччині впав на 70%. Таку ж тенденцію ми можемо побачити по інших західних країнах. Тож РФ змушена продавати свою нафту на азійських ринках зі знижками", – зазначила експертка.
- Скорочення експорту до РФ вдарить по економіці не менше, ніж відмова від енергопродуктів. За словами асоційованого експерта CASE Україна Євгена Дубогриза, Україна повинна педалювати санкції проти Росії не лише в напрямку нафтогазового ембарго, а й в напрямку скорочення експорту до РФ
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