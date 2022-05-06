Замість західного світу — азійський: тепер РФ продає нафту на азійському ринку та демпінгує, – ексдержуповноважена антимонопольного комітету

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Зараз ми бачимо, що РФ не просто вийшла на азійський ринок, а й починає там демпінгувати, що також не усім особливо подобається", – сказала Загребельська.



Експерта наголосила, де-факто ембарго на російські нафтопродукти почало діяти.



"Ми вже бачимо, що російська нафта вже коштує 70 доларів, в той час, як нафта інших країн коштує понад 100 доларів. Це значні знижки на російську нафту через її токсичність – ніхто не хоче її купувати. З кожним днем Росія все менше та менше починає заробляти на нафті", – сказала Загребельська.



Також вона додала, що раніше Росія продавала свою нафту на західний ринок, сьогодні вона не має змоги у великих обсягах цього робити.



"Наприклад, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг споживання російської нафти в Німеччині впав на 70%. Таку ж тенденцію ми можемо побачити по інших західних країнах. Тож РФ змушена продавати свою нафту на азійських ринках зі знижками", – зазначила експертка.

Скорочення експорту до РФ вдарить по економіці не менше, ніж відмова від енергопродуктів. За словами асоційованого експерта CASE Україна Євгена Дубогриза, Україна повинна педалювати санкції проти Росії не лише в напрямку нафтогазового ембарго, а й в напрямку скорочення експорту до РФ

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