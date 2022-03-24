Замість живих дітей пропоную себе. Генерал Аброськін готовий віддати своє життя в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя
Ексочільник ГУ Національної поліції у Донецькій області, заступник керівника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі.
Про це генерал написав у Facebook, - інформує Еспресо.TV.
"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", - написав генерал.
Я - генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував оборону проти вас на Донеччині.
Я - у ваших санкційних списках. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організовували замахи на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов".
Це моя особиста ініціатива.
Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - написав Аброськін.
- Нагадаємо, Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників, - Верещук.
- Маріуполь обстріляли кораблі військово-морського флоту РФ, - Азов.
- Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - голова Донецької ОДА.
- В Маріуполі жахлива гуманітарна ситуація. Люди залишились без світла, води та їжі, - мешканець Маріуполя.
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