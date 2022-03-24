Про це генерал написав у Facebook, - інформує Еспресо.TV.



"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", - написав генерал.



Я - генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував оборону проти вас на Донеччині.



Я - у ваших санкційних списках. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організовували замахи на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших посібників затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов".



Це моя особиста ініціатива.



Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", - написав Аброськін.

Нагадаємо, Україна вимагає від Червоного Хреста та ООН допомогти звільнити захоплених окупантами під Маріуполем водіїв і рятувальників, - Верещук.

Маріуполь обстріляли кораблі військово-морського флоту РФ, - Азов.

Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - голова Донецької ОДА.

В Маріуполі жахлива гуманітарна ситуація. Люди залишились без світла, води та їжі, - мешканець Маріуполя.