Заморозити та конфіскувати: В ЄС обговорюють як російські олігархи виплачуватимуть репарації Україні

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, наближені до обговорення.

Відзначається, що ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не прийнято.

Будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, в кінцевому підсумку повинні прийматися державами-членами ЄС. "На даний момент активи лише заморожені", - прокоментував ситуацію речник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Ерік Мамер.

Після вторгнення Росії в Україну минулого місяця ЄС ввів санкції проти десятків російських олігархів, включаючи деяких із найбагатших мільярдерів країни. Після ухвалення санкцій декілька країн-членів заморозили їхні активи, такі як суперяхти, приватні літаки та майно. Тільки Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро.

Нинішній режим санкцій дозволяє заморожувати активи, і ЄС оголосив у четвер, що створює робочу групу "Заморозити та конфіскувати" для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів. Оперативна група "прагне піти на крок далі: вона координуватиме дії держав-членів щодо арешту та, якщо це вимагає національне законодавство, конфіскації активів перелічених російських та білоруських олігархів".

На додаток до європейської цільової групи, ЄС також працюватиме з країнами Великої сімки, включаючи США та Австралію, над РЕПО – робочою групою "російські еліти, довірені особи та олігархи" – для координації зусиль щодо виявлення активів. тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, і вживають "законних заходів для пошуку, обмеження, заморожування, арешту та, у разі необхідності, конфіскації чи конфіскації" їхніх активів, йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, у Британії обговорюють передачу маєтків російських олігархів українським біженцям.

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