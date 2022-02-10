Замовили "тітушок" із України для провокацій у РФ: СБУ зірвала операцію російських спецслужб, покликану створити привід для ескалації агресії
СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ, які Росія могла використати як причину для виправдання подальшого тиску на Україну
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення, і мали намір звинуватити в цьому нашу державу.
Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.
Завербовані українці отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні.
Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже у Росії. За участь у провокаціях спецслужби обіцяли по $4 тис. кожному.
Куратори запевнили завербованих українців, що після виконання завдання їх відправлять додому. СБУ зазначає, що за наявними даними провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.
Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію і затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області.
Слідчі встановили, що ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Проросійські сили неодноразовоо залучали їх для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.
Зокрема, СБУ встановила, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.
Крім того, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації цього плану.
За результатами санкціонованих обшуків у завербованих українців вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.
У рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України тривають слідчі дії.
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