Замовили "тітушок" із України для провокацій у РФ: СБУ зірвала операцію російських спецслужб, покликану створити привід для ескалації агресії

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення, і мали намір звинуватити в цьому нашу державу.



Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.



Завербовані українці отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні.



Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже у Росії. За участь у провокаціях спецслужби обіцяли по $4 тис. кожному.







Куратори запевнили завербованих українців, що після виконання завдання їх відправлять додому. СБУ зазначає, що за наявними даними провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.



Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію і затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області.



Слідчі встановили, що ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Проросійські сили неодноразовоо залучали їх для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.



Зокрема, СБУ встановила, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.



Крім того, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації цього плану.



За результатами санкціонованих обшуків у завербованих українців вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.







У рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) КК України тривають слідчі дії.



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