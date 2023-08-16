Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурантками виявилися очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаі‌вобленерго" та її заступниця.

У розмовах серед своїх колег та підлеглих жінки заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення Росії всієї території нашої держави. Крім цього, посадовиці виправдовували ракетні удари РФ по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським окупантам.

Як зазначають у Службі безпеки, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини. Вони навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.

У СБУ також опублікували відео із зафіксованими на записах словами звинувачених жінок.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом чиновницям про підозру за статтями Кримінального кодексу України про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. У ході обшуків у службових кабінетах та домоволодіннях фігуранток вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.