Заперечували існування України: у Миколаєві СБУ оголосила підозру двом посадовицям Обленерго
У Миколаєві Служба безпеки України затримала та оголосила підозру двом чиновницям з Обленерго, які публічно виправдовували збройну агресію Росії та заперечували існування України як держави
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що фігурантками виявилися очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаівобленерго" та її заступниця.
У розмовах серед своїх колег та підлеглих жінки заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення Росії всієї території нашої держави. Крім цього, посадовиці виправдовували ракетні удари РФ по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським окупантам.
Як зазначають у Службі безпеки, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини. Вони навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.
У СБУ також опублікували відео із зафіксованими на записах словами звинувачених жінок.
- До того ж Служба безпеки України у липні затримала місцеву жительку Миколаєва, яка збирала та передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ.
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