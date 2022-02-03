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Запобігли вивезенню військових товарів на 800 млн грн: СБУ підвела підсумки 2021 року

3 лютого, 2022 четвер
11:45
Суспільство СБУ

За матеріалами СБУ у минулому році було засуджено 36 організаторів відповідних злочинних схем, які несуть загрозу державній безпеці України

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що за минулий рік викрито десятки спроб нелегального переправлення за кордон української військової продукції та товарів подвійного призначення.
 
Контррозвідники запобігли понад 60 порушенням порядку здійснення міжнародних товарних передач оборонного значення на загальну суму майже 800 млн грн.
 
За матеріалами СБУ 36 організаторам відповідних злочинних схем, які становлять загрозу державній безпеці України, суд присудив покарання.
 
За встановленими фактами протиправної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних осіб до відповідальності.
 

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