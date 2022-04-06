"Запоріжсталь" поетапно відновлює виробництво і невдовзі планує запрацювати на повну
Третій за масштабами виробник металопродукції в Україні металургійний комбінат "Запоріжсталь" повертається до роботи, комбінат розпочав роздування доменних печей № 3 та №4
Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест", якій належить комбінат.
"Підприємство частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово, з отриманням чавуну, запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга: сталеплавильна піч, стан-слябінг-1150, прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки. Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже функціонують транспортні, енергетичні, інжинірингові й інші допоміжні підрозділи Запоріжсталі", - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко зазначив, що у Запоріжжі вже частково відновлені виробничі процеси на Запоріжкоксі, Запоріжвогнетриві та ЗЛМЗ.
"Запоріжсталь також повертається до життя. Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", - зазначив Мироненко.
Додамо, що підприємства групи "Метінвест" належать мільярдеру Рінату Ахметову та Вадиму Новинському.
- Відзначимо, 21 березня "Метінвест" зупинив роботу металургійного комбінату у Запоріжжі
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе