"Запоріжсталь" поетапно відновлює виробництво і невдовзі планує запрацювати на повну

Про це повідомляє пресслужба компанії "Метінвест", якій належить комбінат.

"Підприємство частково вивело з режиму гарячої консервації аглофабрику. Поступово, з отриманням чавуну, запрацюють наступні ланки виробничого ланцюга: сталеплавильна піч, стан-слябінг-1150, прокатні стани цеху гарячої та холодної прокатки. Для забезпечення стабільності виробничого процесу вже функціонують транспортні, енергетичні, інжинірингові й інші допоміжні підрозділи Запоріжсталі", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Запоріжсталі Олександр Мироненко зазначив, що у Запоріжжі вже частково відновлені виробничі процеси на Запоріжкоксі, Запоріжвогнетриві та ЗЛМЗ.

"Запоріжсталь також повертається до життя. Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", - зазначив Мироненко.

Додамо, що підприємства групи "Метінвест" належать мільярдеру Рінату Ахметову та Вадиму Новинському.

Відзначимо, 21 березня "Метінвест" зупинив роботу металургійного комбінату у Запоріжжі

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