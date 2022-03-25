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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Запоріжжя у безпеці, проте це не означає, що противник не планує захоплення, — офіцер ЗСУ про ситуацію в місті
Ексклюзив

Запоріжжя у безпеці, проте це не означає, що противник не планує захоплення, — офіцер ЗСУ про ситуацію в місті

25 березня, 2022 п'ятниця
17:50
війна з Росією Запоріжжя

Валерій Прозапас зауважив, що у південну частину Запорізької області продовжують прибувати сили противника

"Окупанти погрожують біженцям на блокпостах, що із Запоріжжям буде те саме, що і з Маріуполем", – сказав він в етері Espreso TV.

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Прозапас додав, що противник досяг успіхів на Півдні Запорізької області, захоплені великі обласні центри – Мелітополь, Бердянськ, трішки ближче до Запоріжжя – Василівка, Пологи. За словами офіцера, саме місто поза самою червоною зоною ризику, проте це не значить, що противник не планує наступу: "На жаль, і через Азовське море, і через Чонгар продовжують прибувати підкріплення противника на Південь нашої області", – зауважив офіцер.

Також він наголосив: "Місто готується до оборони, легкої прогулянки по Запоріжжю окупантам точно не вийде, сил та засобів вистачає. Бої точаться під Запоріжжям, там уже багато "200-тих" росіян та взятих в полон".

  • Нагадаємо, у Запорізькій області на півтори доби введуть комендантську годину
     

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