Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Яким буде наступний сценарій, знають лише у Генштабі ЗСУ. А на мою думку, я не бачу сценарію з форсуванням річки Дніпро українськими силами, а вважаю, що буде наше закріплення на правому березі та облаштування позицій для того, щоб здійснювати ефективну контрбатарейну боротьбу та зменшити ризики для Херсона, а також для населених пунктів на правому березі", - зазначив військовий експерт.



Олександр Коваленко додав, що росіян треба позбавити можливості використовувати ствольну та реактивну артилерію по правобережжю, хоча вони можуть залучати ЗРК С-300, відповідно, на жаль, Херсон може перейняти сумну естафету від Миколаєва і до цього треба морально та психологічно бути готовими.



"Щодо подальшого контрнаступу, особливо на лівобережній частині Херсонщини, то звільнення цієї території я бачу через Запорізьку область, а не через форсування річки Дніпро. Тому, що на лівобережній та правобережній частинах Херсонщини противник сконцентрував велику кількість сил та засобів, сумарно приблизно 40 БТГ (батальйоно-тактичні групи - ред.). А після того, як ворог остаточно втече з правого берега, то ці 40 БТГ будуть перебувати на лівому березі річки Дніпро, а частина з них буде передислокована у Запорізьку область, щоб там тримати оборону. Бо росіяни також розуміють, що Запорізька область – це фактично ключ до всього Півдня і до тимчасово окупованого Криму також", - пояснив Коваленко.

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.

11 листопада ОК "Південь" повідомило про ситуацію на Херсонщині, що ЗСУ просуваються, а окупанти екстрено пакуються у плавзасоби та тікають через Дніпро

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