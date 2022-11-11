Запорізька область - ключ до звільнення всього Півдня та Криму, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", вважає, що звільнення лівобережної частини Херсонщини має відбутися через Запорізьку область, а не через форсування річки Дніпро
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Яким буде наступний сценарій, знають лише у Генштабі ЗСУ. А на мою думку, я не бачу сценарію з форсуванням річки Дніпро українськими силами, а вважаю, що буде наше закріплення на правому березі та облаштування позицій для того, щоб здійснювати ефективну контрбатарейну боротьбу та зменшити ризики для Херсона, а також для населених пунктів на правому березі", - зазначив військовий експерт.
Олександр Коваленко додав, що росіян треба позбавити можливості використовувати ствольну та реактивну артилерію по правобережжю, хоча вони можуть залучати ЗРК С-300, відповідно, на жаль, Херсон може перейняти сумну естафету від Миколаєва і до цього треба морально та психологічно бути готовими.
"Щодо подальшого контрнаступу, особливо на лівобережній частині Херсонщини, то звільнення цієї території я бачу через Запорізьку область, а не через форсування річки Дніпро. Тому, що на лівобережній та правобережній частинах Херсонщини противник сконцентрував велику кількість сил та засобів, сумарно приблизно 40 БТГ (батальйоно-тактичні групи - ред.). А після того, як ворог остаточно втече з правого берега, то ці 40 БТГ будуть перебувати на лівому березі річки Дніпро, а частина з них буде передислокована у Запорізьку область, щоб там тримати оборону. Бо росіяни також розуміють, що Запорізька область – це фактично ключ до всього Півдня і до тимчасово окупованого Криму також", - пояснив Коваленко.
- 10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.
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