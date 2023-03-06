Запорізький напрямок є таким самим загрозливим, як і східний, – полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, основні війська противника перебувають на Донецькому напрямку, але і на Запорізькому напрямку теж є такі ворожі угруповання та підготовлені частини
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На півдні ворог формує резерви, частину яких підтягнув з правобережжя Херсонщини під час свого відходу. Як для противника, так і для нас - це стратегічний напрямок. Наше завдання - звільнення та розчленування ворожого угруповання на дві частини, а для росіян – це і сухопутний, коридор, і вихід до Азовського моря. Тобто з точки зору оборони ворогу треба тримати південь, тому вони сильно там замінували, тримають угруповання. Але у нас є інформація, що вони планують там і просуватися", - розказав полковник СБУ.
Роман Костенко додав, що основні війська противника перебувають на Донецькому напрямку, де ворог збирає ударні угруповання, але і на Запорізькому напрямку теж є такі ворожі угруповання та підготовлені частини, про які наше командування знає і звертає на це увагу.
"Запорізький напрямок є таким же загрозливим, як і східний, тобто це два стратегічних напрямки для обох сторін, як для нас, так і для ворога. На сході йдуть більш активні бойові дії, бо противник бачить там можливість захопити Бахмут і подати це як якусь перемогу великого міста, таким чином пояснити здачу Херсона. А також ті втрати, які зазнає ворог, теж треба якось їм виправдати. На Запоріжжі ми зараз тримаємо оборону, а стратегічно - готуємо резерви й для оборонних дій, і для перспективи наступальних, якщо складуться відповідні умови", - зауважив Костенко.
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