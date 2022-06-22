Заповнити прогалини в календарі щеплень: у МОЗ роз'яснили, які вакцини можна отримувати одночасно
Одночасне введення кількох вакцин або використання багатокомпонентних — звична світова практика. У такий спосіб можна не лише зменшити кількість візитів до закладів охорони здоров’я, а й забезпечити дотримання графіка обов'язкових щеплень
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
У разі одночасного використання кількох вакцин, щеплення необхідно робити в різні ділянки тіла. Наприклад, у праве та ліве плече, а малюкам — у праве та ліве стегно. Щеплення в сідницю не роблять.
В один день, але в різні частини тіла можна ввести дві та більше інактивовані ("вбиті") вакцини чи анатоксини і "живу" та інактивовану вакцину або анатоксин. Якщо є можливість дотриматися часового інтервалу, у першому випадку він може бути довільним (потрібно орієнтуватися на інформацію, зазначену в інструкціях до препаратів), у другому — не менш як 1 місяць.
Трохи по-іншому потрібно комбінувати БЦЖ з іншими вакцинами. Щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами. Інші щеплення можна робити з інтервалом не менш ніж 1 місяць до або після імунізації вакциною БЦЖ (за винятком вакцинації від гепатиту В).
Наразі немає офіційних даних, наскільки впали темпи вакцинації в Україні від рутинних інфекцій. Але з огляду на те, скільки медичних закладів знищили окупанти та скільки українців змушені були покинути свої домівки, ця цифра може виявитись досить великою.
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