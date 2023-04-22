Пам'ятаєте історію про євроінтеграційну "реформу" КСУ, під виглядом якої влада намагалася захопити Суд? Тоді, нагадаю, міжнародні партнери, в тому числі ЄС і Венеційська комісія, чітко сказали, що має бути 7 членів комісії й перевага має бути на боці міжнародних експертів. І як результат — також відмовилися делегувати своїх членів комісії поки це не виправлять.

Так от. Депутати профільного комітету (голова Д. Маслов і інші, всі "СН") зареєстрували законопроєкт #9225, який ситуацію... значно погіршує. Бо там не тільки немає сьомого члена, про якого чітко двічі сказав ЄС на високому рівні.

Там, наприклад, є таке: щоб бути рекомендованим за критерієм компетентності, за тебе мають проголосувати п'ятеро членів відбірної комісії. Це означає, що щоб бути призначеним суддею КСУ, треба отримати мінімум ДВА голоси політичних призначенців.

Класний "переважний голос міжнародних експертів", правда?

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Я не знаю для чого влада це робить. Це суперечить офіційній позиції Венеційки, а також суперечить позиції ЄС і G7. Це суперечить здоровому глузду. Це просто кричить: нам усе одно, що там написано в наших зобов'язаннях по ЄС, — нам треба захопити КСУ, щоб провести одночасні вибори.

Це суперечить офіційній позиції Венеційки, а також суперечить позиції ЄС і G7. Це суперечить здоровому глузду. Це просто кричить: нам усе одно, що там написано в наших зобов'язаннях по ЄС, — нам треба захопити КСУ, щоб провести одночасні вибори

Що це означає для іміджу України я вже писав не раз.

А про євроінтеграцію можна просто буде забути. По-перше, з таким "виконанням" вимоги #1 перемовини явно ніхто не відкриє. По-друге, навіть якщо станеться якесь диво і цей етап ми якось проскочимо — з захопленим Конституційним Судом нас ніхто ні в який в ЄС не візьме. Ніколи.

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А строк повноважень суддів, яких зараз з таким законом понапихають в КСУ Смірнов і Татаров - 9 (дев'ять) років.

От пишу і розумію, що вже таке писав. Майже слово в слово.

Це просто довбане дежавю якесь.

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Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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