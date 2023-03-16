Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо дивитися з історичної точки зору, то навіть процес втрати Україною незалежності та її відновлення був коротшим, тому що ми говоримо про період з кінця XVIII сторіччя до 1991 року з перервою на 1918-21 роки, коли все-таки створювалася Українська держава. Якщо мова йде про втрату церковної незалежності, то тут все на 100 років швидше почалося. У середині XVII сторіччя, коли по суті Україна втратила церковну незалежність. Відповідно, ми долаємо більш глибокі історичні процеси. Церковна незалежність відстає від політичної, хоча добре, що вже почали наздоганяти", - зазначив народний депутат України.

Володимир В’ятрович вважає, що отримання Томосу є своєрідним аналогом церковної незалежності до акту 24 серпня 1991 року, але запізнілим.

"Ми довго до цього дозрівали через те, що суспільство важче долає тривалішу залежність. Крім того, треба розуміти, що церква за визначенням та своєю природою є більш консервативною структурою, ніж політика. На мою думку, зараз є всі підстави для того, аби вже говорити про дозрілу церковну незалежність України. Ми вже маємо незалежну українську церкву: і Православну церкву Україну, і Українську греко-католицьку церкву, але разом з тим поки що тут присутня і російська православна церква. Однак вже немає домінування РПЦ, але її присутність в Україні є небезпечною. І тут знову паралелі з політичною історією; ми маємо свою політичну державу та ЗСУ, але разом з тим ми ще відвойовуємо свої території, бо тут є і збройні сили РФ. І те саме по суті у церковному питанні", - зауважив В’ятрович.