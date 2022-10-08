Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Інфляцію ми очікуємо десь на рівні 30% і в наступному також на рівні 30%. Насправді головний економічний виклик – це зростання цін, яке насправді ми зупинити не можемо ніяк і нічим. Стосовно курсу. Допоки триває війна, тиск на національну валюту збережеться, а далі все залежить від дуже багатьох факторів. У першу чергу від рівня підтримки наших західних партнерів", - сказав він.

Інвестиційний банкір зазначив, що курс гривні після завершення війни буде залежати від того, чи будуть західні партнери фінансувати потреби України, щоб не довелося Національному банку друкувати гроші.

"Якщо вони будуть повністю фінансувати наші потреби, які є у грошах, щоб резерви у Центрального банку не спадали, щоб повністю фінансувався дефіцит бюджету і НБУ не вмикав наповну друкарський верстат. Тому буде якесь поступове сповільнення гривні. Проте, знову ж таки, зараз фундаментальних причин для падіння гривні немає, але тиск на національну валюту буде зберігатися до завершення війни", - заявив Сергій Фурса.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що курс гривні на чорному ринку розганяється спекулятивно.

Національний банк України 21 липня встановив новий офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,56 грн за долар. Отже, він зріс на 25% від 24 лютого, коли його було зафіксовано у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

29 липня Національний банк України ухвалив постанову про посилення вимог до низки небанківських установ з метою мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни. Цим рішенням НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло.

У суботу 8 жовтня долар на чорному ринку коштує 41,10 грн, а за євро просять 39,70 грн.

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