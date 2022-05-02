Зараз Молдова краще готова до будь-яких провокацій, аніж у 2013-2014 роках, — молдовський політолог
Валеріу Паша зауважив, проросійські сили мають зараз набагато нижчий рівень підтримки у Молдові, аніж ще декілька років тому
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Якщо у 2014 році у Молдові домінували російські пропагандистські наративи про війну на Сході України, то зараз рівень їхньої підтримки близько 25%. Раніше ж ця цифра становила понад 50%", – сказав Паша.
Політолог додав, що ймовірність досягти внутрішнього розбрату в Молдові тепер значно нижча.
"Проте це не означає, що небезпека зникла взагалі. Особливо на фоні економічних проблем, на яких “грає” дуже сильно російська пропаганда й різні агенти впливу всередині Молдови", – зазначив Паша.
- Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безпорядків і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.
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