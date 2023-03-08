Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Наразі найбільш напруженими точками є не Бахмут, а інший напрямок - Лиманський та Куп'янський. Окупанти намагаються продавити українську оборону та створити локальне оточення військ в районі Сіверська. Одночасні удари з району Кремінна у напрямку Торське-Лиман. Другий фланг - наступ з району Вугледару", - зазначив експерт.

На його думку, це найбільш небезпечний сценарій.

"Аналогічна ситуація на Куп'янському напрямку. Там окупанти намагаються розвинути тактичний успіх на напрямку Ізюму. Створення Лимансько-Ізюмського угруповання, вони не відмовились від тактики створення широкого котла для всього українського угруповання в Донецькій області. На Лиманський напрямок зараз перекидаються додаткові підрозділи, йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою", - підсумував Снєгирьов.