Зараз найбільш напружені точки на фронті - Лиманський та Куп'янський напрямки, - військовий експерт Снєгирьов
Росіяни не відмовились від тактики створення широкого котла для всього українського угруповання в Донецькій області
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Наразі найбільш напруженими точками є не Бахмут, а інший напрямок - Лиманський та Куп'янський. Окупанти намагаються продавити українську оборону та створити локальне оточення військ в районі Сіверська. Одночасні удари з району Кремінна у напрямку Торське-Лиман. Другий фланг - наступ з району Вугледару", - зазначив експерт.
На його думку, це найбільш небезпечний сценарій.
"Аналогічна ситуація на Куп'янському напрямку. Там окупанти намагаються розвинути тактичний успіх на напрямку Ізюму. Створення Лимансько-Ізюмського угруповання, вони не відмовились від тактики створення широкого котла для всього українського угруповання в Донецькій області. На Лиманський напрямок зараз перекидаються додаткові підрозділи, йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою", - підсумував Снєгирьов.
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