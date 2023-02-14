Зараз створюються умови для контрнаступу ЗСУ, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що "Рамштайн" - це антипутінська та антиросійська коаліція
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Рамштайн" - це не тільки військове, а й дипломатичне явище глобального характеру. Це антипутінська та антиросійська коаліція. Понад 50 країн світу системно підтримують Україну у цивілізаційній війні. Україна залишається на геополітичних радарах і сам на сам з ворогом нас не залишать", - наголосив Черник.
За словами військового експерта, дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" цементує так звану танкову коаліцію і суттєво посилює українську ППО.
"Нарешті ми отримаємо протиповітряні комплекси SAMP/T, які б'ють на відстань до 140 км і можуть перехоплювати навіть балістичні цілі. Рано чи пізно авіація у нас теж з'явиться. Першими ластівками будуть словацькі та польські Міг-29. Однозначно, зараз створюються передумови для контрнаступальних операцій ЗСУ, але противник також поставив на карту абсолютно все. На жаль, людський потенціал ворога ще неймовірно великий, його доведеться перемолоти", - підкреслив Черник.
- 12 лютого міністр оборони США Ллойд Остін та його колега Олексій Резніков говорили телефоном: мовилося про ППО та артилерію для ЗСУ
- 13 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання постачання Україні бойової авіації перебуватиме на порядку денному дев'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн
- Міністр оборони США Ллойд Остін перелічив країни, які готуються передати Україні основні бойові танки Leopard 2 або дали відповідне зобов'язання
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.16
-
EUR
Купівля 41.8Продаж 42.7
- Актуальне
- Важливе