Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Рамштайн" - це не тільки військове, а й дипломатичне явище глобального характеру. Це антипутінська та антиросійська коаліція. Понад 50 країн світу системно підтримують Україну у цивілізаційній війні. Україна залишається на геополітичних радарах і сам на сам з ворогом нас не залишать", - наголосив Черник.

За словами військового експерта, дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн" цементує так звану танкову коаліцію і суттєво посилює українську ППО.

"Нарешті ми отримаємо протиповітряні комплекси SAMP/T, які б'ють на відстань до 140 км і можуть перехоплювати навіть балістичні цілі. Рано чи пізно авіація у нас теж з'явиться. Першими ластівками будуть словацькі та польські Міг-29. Однозначно, зараз створюються передумови для контрнаступальних операцій ЗСУ, але противник також поставив на карту абсолютно все. На жаль, людський потенціал ворога ще неймовірно великий, його доведеться перемолоти", - підкреслив Черник.